La Stampa: “Juric urla con Vagnati, lite sul futuro in granata di Lukic”

Secondo quanto si legge sulle colonne del quotidiano La Stampa nella sua edizione odierna, al termine del match di Empoli di ieri c'è stato un confronto tra l'allenatore granata Juric e il direttore dell'area tecnica Vagnati. Come già riportato qui su Toro News nella giornata di ieri, il tecnico del Toro non sarebbe d'accordo con un'eventuale cessione di Lukic in questa sessione di mercato di gennaio. Il Torino ha già preso Ilic dal Verona ma Juric vorrebbe non perdere il suo numero 10 per avere un giocatore in più e maggiore qualità nel suo centrocampo. Il quotidiano scrive: "[...]lo scatto e la voce che si ingrossa all'indirizzo di Vagnati..". Per gli uomini di mercato del Torino saranno giorni molto caldi vista l'imminente chiusura del mercato di gennaio, in programma martedì sera.