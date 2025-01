La Stampa: “Karamoh si è riconquistato il Toro. Ora tratta il rinnovo”

Le pagine a sfondo granata del quotidiano La Stampa dedicano un focus a Yann Karamoh. L'esterno francese sembrava essere fuori dai piani di Paolo Vanoli, avendo giocato nelle prime gare soltanto 116 minuti. Oggi, dopo 7 giornate da titolare, sembra un altro giocatore, imprescindibile per la squadra. La trasformazione che Karamoh, con l'aiuto del tecnico, ha fatto, gli ha permesso di diventare, con il nuovo 4-2-3-1, un elemento fondamentale per la costruzione del gioco offensivo del Torino. Il francese grazie alle sue caratteristiche da velocista, e capace di dribblare bene i difensori, riesce a creare spazi e azioni che altrimenti non si riuscirebbero a creare. Adesso, dopo 7 partite da titolare e 2 assist, l'esterno granata deve lavorare per arrivare al gol che tanto manca sia a lui che alla squadra. Nel frattempo, con queste prestazioni, Cairo pensa al rinnovo: si tratta per andare fino al 2027.