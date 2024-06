La Stampa: “La Roma chiede Bellanova, offre al Toro Zalewski e Bove”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari argomenti trattati si è focalizzata anche sul forte interesse da parte dell Roma per Bellanova. Sono sempre i giallorossi a seguire con maggiore interesse il laterale granata, ora sono arrivate le prime indiscrezioni su possibili contropartite da inserire nell'operazione. "La Roma chiede Bellanova, offre al Toro Zalewski e Bove" titola La Stampa in edicola. A seguire le parole del quotidiano"Non solo Napoli, anche De Rossi ha messo l'esterno in cima alla lista per la fascia destra. Cairo lo valuta almeno 25 milioni, i giallorossi pronti a mettere sul piatto due giovani talenti" si continua a leggere sull'edizione locale del quotidiano torinese.