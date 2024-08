La Stampa: “Lazaro vuole prendersi la corsia di sinistra”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari temi trattati ha riportato le parole di Valentino Lazaro, esterno granata. "Il Torino vuole Gosens, Lazaro vuole mandare un segnale. Anzi, l’ha già fatto: «Mi piace molto questo nuovo modo di giocare». Se la Francia ha restituito a Vanoli una squadra più vera dopo le prove incerte di Pinzolo, qualche giocatore è tornato in città con una valigia piena di fiducia. È il caso dell’esterno austriaco e non era affatto scontato, dopo due anni al Torino con più bassi che alti e un posto in perenne ballottaggio. Un po’ lo specchio della carriera di un giocatore ingaggiato dall’Inter nel 2019 per 22 milioni e mai rimasto per così tanto tempo nello stesso posto".