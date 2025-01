La Stampa: “Mai dire derby”

"Se il calendario asimmetrico ha regalato l’inedito derby alla prima giornata di ritorno, c’è un altro «scherzo» del destino che domani il Toro vorrebbe fare alla storia della Serie A: battere la Juventus- esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - un evento che non si verifica da 10 anni esatti, quando i granata superarono i bianconeri campioni d’Italia nella sfida casalinga del 26 aprile 2015 e così ruppero un digiuno ventennale". E in conclusione: "Mai dire derby, dunque, e forse anche per questo il clima al Filadelfia non è quello ideale alla vigilia di una sfida così importante. Oggi la squadra si allenerà davanti ai propri tifosi, come già avvenuto prima del ko dello scorso 9 novembre (2-0 bianconero allo Stadium), e si annuncia una nuova contestazione popolare nei confronti di Urbano Cairo".