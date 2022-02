La Stampa: “Mandragora guida la riscossa del centrocampo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Stampa dedica alcune sue colonne ad un focus sul centrocampo del Torino, un reparto che è stato rinforzato nella sessione di calciomercato appena conclusa con l'acquisto di Samuele Ricci dall'Empoli. Si legge: "Il centrocampo appare ancora di più la colonna principale alla quale appoggiarsi (non solo) in una sfida densa di insidie come quella contro l'Udinese. E' una mediana in versione super pronta a trascinare gli altri reparti: Lukic taglia e cuce nella nuova posizione, Mandragora dopo l’infortunio è salito anche di convinzione, Pobega sta stampando la sua stagione migliore, mentre Ricci, quando avrà imparato la lezione, darà ancora più possibilità di scelta a Juric". Lo stesso Juric, tra i vari componenti della mediana granata, nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Torino ha voluto elogiare in particolare Mandragora ed i suoi miglioramenti dall'inizio della stagione: "Mandragora nelle ultime settimane è migliorato. Prima gli servivano tre secondi, adesso gioca di prima, detta i tempi, ha trovato le linee di passaggio".