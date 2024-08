La Stampa: “Mengi, un gioiello inglese per il Toro”

Dopo Walukiewicz e Maripan, il Torino sta per chiudere per Teden Mengi, difensore 22enne del Luton. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "l’obiettivo prioritario è l’inglese Teden Mengi che i granata vogliono ingaggiare in questo rush finale del mercato. Il ds Vagnati ha già trovato un accordo con Mengi e la trattativa con il Luton, retrocesso dopo una sola stagione in Premier, procede per il verso giusto sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un affare da 5-6 milioni di euro".