La Stampa: “Nel progetto di Conte c’è già Buongiorno”

"L'Italia ha deluso, Alessandro Buongiorno è cresciuto: zero minuti in un campo azzurro senza gloria alcuna, ma luci e colori diversi che hanno l’effetto di arricchire la propria dote" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Ora il difensore del Torino dovrà pensare al futuro, con il Napoli da tempo in pressing. Prosegue il quotidiano: "Il Napoli è stato messo spalle al muro da Conte, l’architetto scelto per la ripartenza da chi ha vinto lo scudetto un anno fa: senza il centrale che fa girare la testa il mio progetto rischia di perdere colpi". Un avviso di Conte ad Aurelio De Laurentiis per accelerare.