La Stampa: “Ola Aina, un gol per ritrovarsi: Juric ci crede, ora tocca a lui”

Il gol del vantaggio siglato a Udine ha confermato l'ottimo momento che sta vivendo Ola Aina, giocatore che potrebbe rivelarsi un'inaspettata arma in più a disposizione di Juric come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Juric invocava da tempo un aiuto dalle fasce, ma Ola – come lo chiamano nello spogliatoio – era sicuramente il meno quotato per portarlo: non segnava da tre anni e mezzo in granata e fino a qualche mese fa era l’ultima scelta. Un gol molto importante per il Torino, che per la prima volta in stagione ha sbloccato la sfida nei primi 20’ mettendola subito sul giusto binario, ma anche per il nigeriano che a forza di sprecare occasioni è quasi all’ultima chiamata per rispettare la previsione dei suoi maestri".