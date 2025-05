La Stampa: “Orgoglio Toro”

Sono stati oltre 20mila i tifosi granata che hanno sfilato fino a Superga nel ricordo del Grande Torino. "Un fiume di gente, ma soprattutto di passione. Non solo a Superga, dove il rito del 4 maggio si è ripetuto come da tradizione (pioggia compresa alle 17.03 in punto) con la messa e la lettura dei 31 caduti, ma anche per le vie di Torino con la marcia dell’orgoglio che ha coinvolto 20mila tifosi granata. Dal Bar Norman di via Pietro Micca, dove il Toro è nato il 3 dicembre 1906, fino ai piedi della collina dove morì il Grande Torino nel 1949" si legge tra le pagine del quotidiano.