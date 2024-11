La Stampa: “Prova d’appello per il Toro”

L’edizione odierna della Stampa si concentra sulla sfida tra Torino e Fiorentina, occasione per riscattare la sconfitta di Roma e ritrovare la luce: “C’è una crisi di risultati da scacciare e un'autostima da ritrovare dopo i 4 ko nelle ultime 5 partite: per questo il tecnico è pronto a cambiare modulo e uomini per svoltare, prendendo anche esempio dagli stessi viola che sono decollati quando Palladino ha deciso di modificare le proprie idee tattiche dopo una falsa partenza. Così la Fiorentina ha vinto 6 partite di fila, tra cui 4 consecutive in campionato contro Milan e Roma al Franchi oltre alle trasferte con Lecce e Genoa, segnando grappoli di gol e ringraziando De Gea per le parate che stanno valendo le zone nobili della classifica. Anche Milinkovic Savic sta regalando grandi prestazioni nel Toro, sono i due portieri con più parate all'attivo in questa Serie A, ma spesso il serbo èstato tradito dal fuoco amico con una serie clamorosa di errori difensivi”.