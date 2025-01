La Stampa: “Rabbia Vanoli: “Basta chiacchiere”

Il Torino affronterà il Cagliari nella gara di stasera, la prima del terzo turno del girone di ritorno della Serie A. I granata però giocheranno senza rinforzi dal mercato di gennaio, una situazione che complica anche i piani di Vanoli. "Questa è la quarta partita a mercato aperto del Toro, infatti, e nessun rinforzo si è affacciato al Filadelfia. 'Ci sarà una conferenza quando i nuovi volti arriveranno - risponde con rabbia il tecnico -: non commento nemmeno le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Sono in palio punti fondamentali per noi e non posso perdermi in chiacchiere: ha parlato il presidente e ha parlato il direttore, io mi concentro sul campo'".