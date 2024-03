La Stampa: “Sanabria, la panchina ti fa bene. Altro gol dopo quello a Napoli”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi propone un approfondimento su Antonio Sanabria, attaccante del Torino che ieri ha deciso lo scontro diretto della 30^ giornata contro il Monza. I granata grazie al rigore trasformato dal centravanti paraguaiano sono riusciti a sorpassare in classifica la formazione brianzola e complici anche le sconfitte di Fiorentina e Napoli possono tornare a sognare da vicino un piazzamento in Europa. Il quotidiano piemontese sottolinea con precisione come la rete di Sanabria sia la seconda nelle ultime tre giornate che arriva quando il paraguaiano subentra dalla panchina. Il numero 9 del Toro prima del rigore da tre punti trasformato ieri contro il Monza, aveva infatti segnato pure nella trasferta di Napoli un bellissimo gol in rovesciata.