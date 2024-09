La Stampa: “Scala Toro”

L'edizione odierna della Stampa ha posto il focus sulla partita di questa sera contro il Verona: "Una notte per sognare. C'è un Torino ancorato sulla terra e impegnato a riprendere la costruzione del nuovo cammino dopo l'inattesa frenata, soprattutto per il modo in cui è arrivata. E un altro che può volare sulla luna e far andare a letto i tifosi con una sensazione che non provano da 47 anni: la vetta solitaria della classifica. Si ritroveranno questa sera nello stadio più amico d'Italia dei granata (43 per cento di vittorie al Bentegodi) per 90' che, in un modo o nell'altro, lasceranno una scia. Il primo vero esamino per abbozzare i contorni di un campionato ancora da scoprire da parte della squadra di Vanoli, partita a razzo con 7 punti dopo le prime 3 partite, ma reduce da O tiri in porta nell'ultimo turno in casa contro il Lecce. Servirà per capire meglio il grado di apprendimento di un gruppo rinnovato nelle idee e negli interpreti, ma la vittoria in questo caso avrebbe un'eco eclatante. E manderebbe in onda uno spot in grado di far parlare di questo Torino, partito senza proclami e con la dura contestazione al patron Cairo".