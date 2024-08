La Stampa: “Schuurs, intervento bis: tempi di recupero incerti”

L'edizione odierna de La Stampa tra i vari temi affrontati si è focalizzata sull'infortunio di Schuurs e sull'operazione che nella giornata di ieri ha svolto. "Schuurs, intervento bis: tempi di recupero incerti" è il titolo scelto da La Stampa per l'edizione odierna. "L'operazione a Londra in artroscopia al ginocchio, il difensore si era rotto il legamento ad ottobre" si continua a leggere sul quotidiano torinese in edicola oggi: il tecnico Vanoli dovrà ancora aspettare per ritrovare l'olandese.