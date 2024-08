La Stampa: “Se Gosens si allontana, c’è Borna Sosa”

Il Torino continua a cercare un esterno sinistro. La trattativa per Gosens si è complicata, con il giocatore dell'Union Berlino che ha recentemente giocato un’amichevole e segnato un gol. Con il mercato in chiusura tra poco più di due settimane, il Torino deve fare scelte decisive, puntando su due difensori e un terzino per completare la squadra, ancora sbilanciata sulla retroguardia. L’ultima pista porta a Borna Sosa dell’Ajax, già seguito in passato. Dopo una stagione deludente all'Ajax, Sosa potrebbe essere una soluzione più accessibile, sebbene Besiktas e Atalanta, già incontrate nella corsa per Gosens, abbiano manifestato interesse per il croato. Gli intrecci di mercato con l'Atalanta non finiscono qui: il Torino è anche interessato a Bakker, già sondato a gennaio, ora disponibile per un prestito con diritto di riscatto. " I granata devono accelerare. Se stasera c'è l'esordio stagionale della squadra di Vanoli con la sfida in Coppa Italia contro il Cosenza, tra una settimana - in campionato - sarà il Milan a svelare il vero volto del Torino. " conclude l'edizione odierna de La Stampa.