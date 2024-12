La Stampa: “Se Ricci voleva far vedere lo spirito granata, c’è riuscito benissimo”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino e al mondo granata

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa dedica un lungo focus su Ricci, che, ritrovando il gol dopo 11 mesi, si è preso la squadra sulle spalle e l'ha portata ad un pareggio che sembrava difficile. Il quotidiano sottolinea anche la centralità di Ricci all'interno delle rotazioni tattiche di Vanoli, che, oltre a quanto fatto in questa gara, passando dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ha spesso cambiato modulo anche a partita in corso, quando spesso si è visto un 3-4-3 nelle ultime giornate, ma tutto questo mantenendo al centro del proprio progetto tattico proprio Samuele Ricci. Spazio anche allo striscione appeso dai tifosi granata nel settore ospiti al Bluenergy Stadium, che recitava: "Ciao Gian Paolo, cuore granata", in ricordo dello scomparso e tanto compianto Gian Paolo Ormezzano.