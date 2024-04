La Stampa: “Segna solo Zapata, a Juric servono gol”

Duvan Zapata sta segnando tanto, è il capocannoniere del Torino. Il problema è proprio questo: segna solo Duvan Zapata. Il Torino quest'anno ha avuto pochi gol da centrocampisti ed esterni: "Segna poco e lo fa solo con un giocatore. Tra le sentenze del derby c’è anche quella di un Torino che ha confermato la sua sterilità offensiva (13 tiri) e anche l’altro motivo che lo sta facendo andare con il limitatore, quando ci sarebbe bisogno di spingere al massimo. Dopo Zapata, c’è il vuoto in una squadra che mai come in questa stagione sta facendo fatica a trovare altri specialisti del gol, nonostante sulla carta l’allenatore possa contare sul gruppo migliore da quando allena il Torino".