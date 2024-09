La Stampa: “Sogniamo in grande. Così Vanoli ha ridato gioco ed entusiasmo”

"Rotto il ghiaccio in Serie A nel modo migliore e riportati i granata dove non erano quasi più abituati a stare, ora viene il bello per Paolo Vanoli e il suo gruppo di giocatori - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Passare da sorpresa a certezza è la prossima missione del Toro, dopo aver riscritto un po’ di storia e soprattutto aver rigenerato l’entusiasmo tra i tifosi grazie ad una partenza in campionato piena di punti (in classifica) e spunti (in campo)". E in conclusione: "Perché questa squadra sa giocare a calcio, si diverte e ha una mentalità vincente, come si è ampiamente visto nelle prime tre partite. Ora, però, arriva la prova di maturità e la sfida di domani pomeriggio (ore 15) al Grande Torino contro il Lecce dirà molto sul potenziale di questo Torino. Non solo per restare in vetta dopo 4 turni, l’ultima volta fu nel campionato 1993/94 con Mondonico in panchina e Silenzi a segnare gol a raffica, ma per come saprà gestire questo passaggio di crescita dopo che tutti i riflettori si sono accesi".