La Stampa: “Sprazzi da Toro, Juric non parla”

Nel day after della vittoria sul Palermo, La Stampa analizza lo stato di forma del Torino. "Con un po’ di fatica il Toro regala l’immagine di una squadra che ha ancora tanto lavoro in cantiere e ha bisogno di altri innesti, però il problema di Juric è che non li avrà probabilmente a disposizione nelle prime giornate" spiega il quotidiano, sottolineando che si sono visti sprazzi del Torino della scorsa stagione, ma che ora bisognerà lavorare sulla continuità. Nel frattempo continua il silenzio di Ivan Juric, unico tecnico in Serie A a non aver ancora parlato. Ma "le idee della squadra del tecnico croato ci sono, sono evidenti anche se esplodono solo nella seconda metà della sfida".