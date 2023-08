La Stampa: “Sul taccuino del Torino torna il nome di Petagna”

Sulle colonne de La Stampa quest'oggi viene concesso spazio anche al mercato del Torino. Sembra che nel mirino dei granata sia rientrato un vecchio obiettivo che risponde al nome di Andrea Petagna. L'attaccante di proprietà del Monza non ha vissuto la sua miglior stagione in Brianza e per questo potrebbe partire. Su di lui però non c'è soltanto il Toro ma anche altri club di Serie A come Salernitana e Cagliari. Il club di Cairo sta pensando di fare un'offerta per Petagna per cercare di dare una soluzione in più al reparto avanzato di Ivan Juric che in questa estate è rimasto a secco. Nelle quattro amichevoli giocate dal Torino contro FeralpiSalò, Modena, Lens e Reims non sono infatti arrivati gol dagli attaccanti e uno soltanto dai trequartisti (quello di Radonjic con il Modena). Per questo motivo in casa granata si potrebbe cercare di arginare il problema muovendosi con un nuovo acquisto offensivo.