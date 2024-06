La Stampa: “Test d’ingresso”

Spazio ad Alessandro Buongiorno con l'Italia. Il difensore granata partirà titolare per questa ultima amichevole pre Euro2024. Per Buongiorno si tratta di una grossa opportunità per mettersi in luce e magari conquistare anche la titolarità in maglia azzurra. "In difesa, Buongiorno è chiamato ad una fatica che confermi quanto di buono Spalletti pensa di lui: fuori dai giochi Acerbi, meno sicuro il romanista Mancini, per il capitano granata la prospettiva di vivere un’avventura da protagonista è più che reale".