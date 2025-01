La Stampa: “Toro, 100 giorni senza Zapata: rilanci per Beto e Simeone”

"Se il pareggio nel derby è buono per l’orgoglio e per il morale del Toro, le cose invece non cambiano in classifica (la zona retrocessione è sempre a 4 punti) e nell’urgenza di rinforzare la rosa - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Lo sa benissimo Paolo Vanoli che ha lanciato un nuovo messaggio pubblico ai suoi dirigenti dopo l’1-1 in rimonta con la Juve: «Adesso mi aspetto uno sforzo anche da parte loro perché questa squadra ne ha bisogno»". E in conclusione: "Il tempo scorre, ma il problema resta. I tentativi granata di ingaggiare Beto e Simeone si sono finora infranti contro i «no» di Everton e Napoli: gli inglesi chiedono subito 20 milioni di euro per il centravanti portoghese, ma adesso hanno frenato dopo il recente cambio di allenatore con l’esonero di Dyche e il ritorno di Moyes, mentre gli azzurri non vogliono privarsi dell’argentino nel momento in cui Kvaratskhelia sta andando al Psg".