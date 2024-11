La Stampa: “Toro a pezzi”

Quello visto ieri pomeriggio è un Toro che non riesce più a vincere: contro il Monza i granata - dopo esser passati in vantaggio con Masina - sono stati subito rimontati dal gol di Djuric. "L’emorragia di sconfitte (6 intervallate dalla vittoria sul Como) viene tamponata in qualche modo, ma questo Toro resta in piena crisi di identità e con una situazione sempre più complessa. Perché non si intravedono soluzioni o scosse, neanche a livello tattico con il monocorde 3-5-2 che non funziona più, mentre nelle ultime 8 partite ha ottenuto appena 4 punti. La zona calda della classifica incombe su una squadra che dall’infortunio di Zapata non è riuscita ancora a reagire e ora sta andando a pezzi" si legge tra le pagine del quotidiano.