La Stampa: “Toro a salve: diciassette tiri e un palo non bastano per vincere”

un po’ tutti, o quasi, e il risultato è stato quello di sentirsi bravi fino alla trequarti e fin troppo leggeri quando arriva il momento di concludere" scrive il quotidiano. Arrivati a questo punto della stagione, sono solo 8 le reti segnate dalla squadra granata: peggio il Torino ha fatto solo nella stagione 2014/2015 con 7 gol dopo 9 partite. "La squadra di Juric va a segno con il contagocce perché la storia dei singoli interpreti granata va in questa direzione: Sanabria è andato solo una volta in carriera in doppia cifra, e non in Italia, Pellegri non ci è mai andato perché giocando poco non ne ha nemmeno la possibilità e, alle loro spalle, i nuovi trequartisti sono arrivati con i minuti contati sulle gambe dalle rispettive esperienze e il senso del gol va allenato" scrive La Stampa.