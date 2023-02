La Stampa: “Toro a trazione verde: i migliori giovani arma in più di Juric”

Nel derby della Mole di questa sera allo Stadium il Torino punta sulla linea verde fatta in casa, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Buongiorno e i suoi “fratelli”: l’identità granata torna nel derby. A caccia del grande risultato che fuori casa manca da 28 anni, il Torino avrà due carte nuove questa sera da esibire allo Stadium per provare a frenare la Juventus che ha ripreso a correre forte con 3 vittorie di fila in campionato e il 3-0 a Nantes. La spinta del Filadelfia tornato ad alzare i decibel e il carattere dei giovani fatti in casa. Se Juric voleva ritrovare l’essenza del Toro, è da qui che deve passare per sperare di scrivere una storia ancora più bella. A partire proprio dalle sfide con la Juventus diventate un vero e proprio tabù".