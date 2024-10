La Stampa: “Toro, c’è Sanabria. Ultima chiamata per ritrovare i gol”

L’edizione odierna della Stampa dedica un approfondimento ad Antonio Sanabria, evidenziando come i suoi gol, mancati nell'ultimo anno, possano tornare determinanti in un attacco orfano del suo bomber Duvan Zapata. Sul paraguaiano, il quotidiano rileva: "Il problema è la discontinuità, difetto messo in mostra anche nelle prime sette giornate del campionato: un gol a Verona tre turni fa (e un rigore sbagliato nella stessa sfida) e tante sostituzioni. Adams l'ha superato nelle preferenze, ma adesso i due - che hanno giocato insieme appena 32’ - si troveranno a condividere gli stessi spazi". Nello spazio lasciato vuoto da Zapata, Sanabria ha l'occasione per rilanciarsi di nuovo, ma la priorità è ritrovare la forma: finora è partito titolare solo tre volte. La nazionale potrebbe restituirgli fiducia - anche se Vanoli lo avrebbe preferito al Filadelfia - sebbene anche questa volta sarà l'ultimo a tornare, a tre giorni dalla trasferta di Cagliari.