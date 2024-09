La Stampa: “Toro che vince si cambia poco”

Dopo il campionato arriva la Coppa Italia. Il Torino di Vanoli non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia e anche contro l'Empoli punta alla vittoria. Lo sa bene il tecnico granata, pronto a non cambiare molto per la sfida contro i toscani. Ma si tratta anche di un momento perfetto per oliare ancora di più gli ingranaggi. "Tre partite in nove giorni nel momento migliore. Non c’è integratore più adatto per affrontare il primo mini tour de force della stagione da parte del Torino. In testa da solo al campionato e nel pieno della settimana per certi versi più elettrizzante degli ultimi 47 anni. In menù, dopo aver superato in scioltezza la tappa di Verona, adesso ci sono 180’ da giocare davanti ai propri tifosi per festeggiare - e onorare - lo storico exploit. E l’esigenza è farlo con la squadra più forte: ma quale? Si comincia questa sera con i sedicesimi di Coppa Italia contro l’Empoli (ore 21), domenica invece al Grande Torino torna la Serie A con la Lazio di scena per la sesta giornata (12,30)."