La Stampa: “Toro, è arrivata l’ora di Ilic”

"In tribuna con l’Udinese e a mezzo servizio a San Siro: in campo stasera. Se non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Ilic al Torino, è arrivato il momento di rifarsi" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Ilic ha smaltito la botta alla caviglia sinistra e ora può tornare a proporsi con continuità. "La tentazione è schierarlo subito dall’inizio, la ragione suggerisce un ingresso più soft" precisa il quotidiano. Questo perché la Cremonese resta un ostacolo importante sulla via del settimo posto, strappato ai granata ieri dalla Juventus. Poi si penserà al derby.