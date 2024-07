La Stampa: “Toro, ecco Coco. Per l’attacco c’è Adams”

L'edizione odierna de La Stampa tra le proprie pagine dedicate al mondo granata pone il focus sui nuovi obiettivi di mercato del Torino. "La prima incornata. Forse due. Ma possono essere tre. Rompe gli indugi il Torino che sblocca il mercato e si prepara la strada per altre novità in tempi rapidi. In granata è finito Saul Coco, difensore prelevato dal Las Palmas con un’operazione che sfiora i 10 milioni: 7 andranno subito al club delle Canarie, che ne ha a disposizione altri 2 legati ai bonus e potrà beneficiare di un 10 per cento in caso di futura rivendita. Il centrale è già arrivato in Italia e stamane, dopo le visite mediche, firmerà un contratto di 4 anni e poi si presenterà al Filadelfia, pronto per partire (domani) per Pinzolo".