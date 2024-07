La Stampa: “Toro, ecco i soldi per Bijol e Bonaventura”

L'edizione odierna de La Stampa tra le varie tematiche affrontate ha fatto il punto sulla situazione calciomercato del Torino. "L’effetto domino, e l’effetto cash, stanno per arrivare. Giocatori e denaro per avviare anche sul mercato il motore del Torino che da lunedì ha cominciato ad allenarsi con i reduci della scorsa stagione. Alessandro Buongiorno sarà utile per l’ultima volta ai granata, prima di diventare avversario. Domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart e poi diventerà ufficialmente un nuovo rinforzo del Napoli di Conte, stappando di fatto anche il mercato del club di Cairo. Il sostituto del centrale è la priorità per un Torino che si ritrova senza difesa e tra sei giorni partirà per Pinzolo".