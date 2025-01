La Stampa: “Toro, il tabù stadio”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L’edizione odierna della Stampa pone il focus sulla prossima sfida del Torino contro il Cagliari, ribadendo la necessità di tornare a vincere tra le mura di casa: “Nonostante il bilancio tutto sommato positivo dell'ultimo periodo, impreziosito da due pareggi incoraggianti nel derby e a Firenze, adesso la squadra di Vanoli deve tornare a vincere per far fruttare i piccoli progressi seminati nell'ultimo mese e mezzo. E deve farlo davanti al suo pubblico: sono passati 90 giorni dall'ultima volta. Molto più facile a dirsi, che a farsi per i granata che hanno un problema evidente con il loro stadio, diventato un vero e proprio tabù”.