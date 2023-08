La Stampa: “Toro in corsa per Carlos Augusto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"È sugli esterni che si sta giocando la partita più importante - scrive La Stampa nell'edizione odierna parlando del mercato del Torino - Bellanova da solo non basta a far sorridere il tecnico Juric che ha perso due ali e ha bisogno di un altro innesto". Così Vagnati sta valutando le occasioni di mercato. Conclude il quotidiano: "Il direttore sportivo Vagnati punta al massimo, anche se il massimo per il Toro si chiama Carlos Augusto, cioè un giocatore sul quale sono piombate Inter e Juventus. E il Monza chiede 20 milioni. Un colpo impossibile che può diventare realtà se i granata riusciranno a battere sul tempo le due big alle prese con uscite difficoltose. Altrimenti è pronto Mazzocchi".