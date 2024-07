La Stampa: “Toro incompiuto”

Le pagine sul Torino dei quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa leggiamo di Vanoli e del suo inizio di stagione a Torino: "Oggi comincia la stagione granata con il raduno al Filadelfia. Unica novità Vanoli: su di lui tutto il peso di una ripartenza. Sono due gli anni di contratto che legheranno il nuovo tecnico alla panchina granata. Il club è al lavoro per dare a Vanoli i rinforzi prima del ritiro del 17. A Pinzolo con due difensori in più: Bijol-Solet, il Toro va in pressing."