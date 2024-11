La Stampa: “Toro, la difesa è ancora un cantiere. Coco torna prima ad allenarsi”

"Tanti esperimenti e pochi risultati: un rompicapo. Dopo tre mesi Vanoli non ha ancora trovato la formula giusta per la difesa, l’unico reparto del quale non è riuscito a scegliere gli interpreti più adatti al suo gioco, ancor prima che a trovar loro le posizioni migliori - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Prima era un problema di tempo, visto che il settore è stato completato solo l’ultimo giorno di mercato, mentre adesso è soprattutto di caratteristiche e qualità dei singoli. Una soluzione, però, va trovata in fretta per fermare un’emorragia che nelle ultime settimane si è ridotta ma continua a fare danni". E in conclusione: "Il Torino è riuscito solo in tre occasioni - contro Venezia, Lecce e Como - a tenere la porta inviolata, ma solo grazie alle parate di Milinkovic-Savic. Non ha mai passato una partita tranquilla e non può spiegarsi unicamente con l’idea di un gioco più votato all’attacco".