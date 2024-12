La Stampa: “Toro, l’allarme di Vanoli”

Il Torino punta alla salvezza. Lo sanno i giocatori, lo sa molto bene Vanoli. Il tecnico dei granata lancia l'allarme, alla squadra servono punti salvezza come il pane. "Non usa giri di parole e va dritto al punto, anzi ai punti, visto che il Toro ha bisogno di una vittoria pesante per evitare situazioni peggiori in una classifica che si sta accorciando sempre più. In questi giorni l'allenatore ha lavorato sulla squadra con intensità: sia sul campo, ma anche e soprattutto nello spogliatoio con discorsi chiari e duri".