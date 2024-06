La Stampa: “Toro, l’ora di Vanoli: il dopo Juric può iniziare”

"Il Torino è pronto ad annunciare il prossimo allenatore: Paolo Vanoli" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Caduto anche l'ultimo ostacolo, la presenza della clausola di 1 milione di euro per liberare Vanoli: "Torino e Venezia si sono sentiti per cercare l’accordo e l’hanno trovato. O, meglio, il Torino ha pagato l’intera somma prevista, dopo aver capito che non avrebbe trovato altre strade. Ha provato ad inserire il giovane Dembelé, ma anche aperto per una soluzione di mercato diversa, che comprendesse qualcuno dei prestiti più importanti di rientro alla base (come Karamoh ed Ilkhan). Però il Venezia non si è mosso dalla sua posizione e ha preteso solo cash". Conclude il quotidiano: "L’era di Vanoli sta per iniziare. Il tecnico, atteso a Milano da un momento all’altro negli uffici del presidente granata per firmare un contratto di due stagioni con opzione e bonus legati ai piazzamenti europei, guadagnerà un milione all’anno, la metà di quanto percepiva Juric. Tra oggi e domani è probabile che sia ufficializzato".