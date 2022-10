La Stampa: “Toro-Milan affidata ai giovani. Vlasic indiscutibile”

Per il Torino, una partita che può valere il grande colpo della stagione: cercare la seconda vittoria consecutiva (che manca da gennaio) e trovarla con una squadra che è concentrata sulle prime posizioni di classifica e sulla Champions League: "Sullo sfondo c’è il destino di due squadre in cerca del grande colpo (i granata) e del passo da grande (i rossoneri): il Toro dell’era Juric non ha mai strappato l’intero bottino dal campo davanti alle corazzate, o presunte tali, del nostro calcio; il Milan, stretto tra campionato e Champions League, ha l’obbligo di restare in scia del brillantissimo, ed unico, Napoli di Osimhen prendendosi i tre punti", scrive La Stampa. E in campo, a scontrarsi, saranno per lo più giovani e della nazionale: Ricci se la vedrà con Tonali, e nei dintorni ci sarà anche l'ex granata Pobega. E in attacco, ci sarà l'ex rossonero Pellegri, chiamato nuovamente a sostituire Sanabria e con l'obiettivo di andare di nuovo, per la terza volta tra Coppa Italia e campionato, al gol consecutivamente. L'unica certezza, Ivan Juric ce l'ha sulla trequarti. Nikola Vlasic sarà senza dubbio uno dei due trequartisti titolari: "Per il Toro e per Juric è apparso subito chiaro il suo ruolo. Il club sta già trattando con gli inglesi per assicurarselo a titolo definitivo nella finestra di mercato di gennaio".