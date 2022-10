La Stampa: “Toro, nessuno come Vlasic. Primo per minuti, tiri e gol”

"Il più utilizzato. Il più pericoloso. Il più prolifico: l’anima granata. In una parola, l’unico in questo momento davvero indispensabile. A caccia di trascinatori in grado di prendere per mano uno dei gruppi più giovani della Serie A, il Torino ne ha trovato uno sul campo: Nikola Vlasic - scrive La Stampa, dedicando un approfondimento al trequartista croato - Il primo passo per poter costruire un leader a tutto tondo, se le condizioni lo permetteranno e se le intenzioni del club di Cairo di volerlo riscattare saranno confermate". Vlasic è l'unico giocatore sempre schierato in campo da Juric da inizio campionato, dato che testimonia la sua centralità nel progetto e una condizione fisica finora ottimale. Inoltre, Vlasic è anche il miglior marcatore dei granata con tre gol all'attivo, primo anche nella classifica delle conclusioni (17). Contro l'Empoli sarà di nuovo fondamentale.