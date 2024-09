La Stampa: “Toro no limits”

L'edizione odierna della Stampa scrive della partita di oggi pomeriggio con il Lecce, ponendo come obiettivo i tre punti per proseguire in vetta e confermare la svolta portata dal gioco di Vanoli: "L'ultimo allenatore granata capace di stare in vetta alla Serie A dopo le prime quattro giornate fu Emiliano Mondonico nel 1993, con tre successi e un pareggio, quando la vittoria non valeva ancora tre punti e sulle maglie dei calciatori non c'erano i cognomi né i numeri personalizzati. Tutta un'altra era e anche per questo i granata vogliono aprire una nuova, senza porsi limiti e soprattutto sognando come chiede il nuovo allenatore". Il quotidiano conclude: "Sfruttare l'entusiasmo e lo stadio pieno sarà fondamentale per il Toro nell'evitare cali di tensione alla ripresa, mentre Vanoli ha scelto di portare tutta la squadra in ritiro subito dopo l'allenamento di ieri mattina. Un modo per aumentare ancor di più la concentrazione e coinvolgere i nuovi arrivati, come i difensori Maripan (sbarcato solo giovedì al Filadelfia dopo gli impegni con il Cile) e Walukiewicz che sono arrivati nell'ultimo giorno di mercato.