La Stampa: “Toro, occhi sul croato Juranovic. Juric e Vlasic a corteggiarlo”

Il Mondiale sta avendo molto successo, non solo a livello di tifoseria, ma molte società, tra cui il Torino, stanno prestando attenzione alla competizione in vista del mercato di gennaio: ed è proprio così che i granata hanno puntato gli occhi sul croato Juranovic, compagno di nazionale di Vlasic. Il giocatore potrebbe essere una buona soluzione per il tecnico, che basa molto il suo gioco sulle fasce laterali, proprio il ruolo di Juranovic, al momento di proprietà del Celtic. “Prima del Mondiale - scrive La Stampa - valeva 6 milioni di euro, adesso può avvicinarsi a 10”. Intanto, in Spagna il gruppo si è quasi riunito del tutto, in vista dell’amichevole di domani: all’appello mancano soltanto Vlasic, ancora impegnato ai Mondiali, e Rodriguez - oltre agli infortunati. Rientra anche Pellegri: dopo l’infortunio in campionato e problemi di salute, l’attaccante granata è pronto a rientrare in campo già contro l’Almería.