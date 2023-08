La Stampa: “Toro, ora una punta. L’ultimo obiettivo è l’olandese Boadu”

Il Torino ha problemi in attacco. La squadra fatica tantissimo a convertire in gol le azioni che crea, questo è un dato che è venuto fuori nelle amichevoli e nei primi due impegni ufficiali. Una situazione che ha spinto Vagnati a trovare delle soluzioni sul mercato. Tra questi c'è l’olandese Boadu e la Stampa pone la lente d'ingrandimento proprio sul giocatore. Quasi 40 gol a 20 anni con l’Az Alkmaar sono il biglietto da visita di Myron Boadu, l’ultimo nome sondato dal Torino. Che cerca una prima punta, oppure un trequartista e adesso ha messo tra gli obiettivi un altro calciatore in grado di fare entrambi i ruoli, promessa del calcio olandese che a 18 anni esordisce in nazionale maggiore". Il Torino si sta muovendo tanto che "il direttore sportivo Vagnati ha ripreso i contatti con la società del Principato, già incontrata per la cessione di Singo, per tastare il terreno. Costa 12 milioni e può essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto".