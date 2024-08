La Stampa: “Toro, partita doppia: battere il Venezia e rinforzare la difesa”

"Tra campo e mercato, sarà una serata intensa per il Toro. Oggi a Venezia (ore 18.30) la squadra di Vanoli si gioca la possibilità di fare il bis dopo la bella vittoria sull’Atalanta, mentre poco dopo chiuderà la sessione estiva più contestata dai tifosi granata - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Il nuovo allenatore spera di uscire con una doppia vittoria da questa partita incrociata: battere gli arancioneroverdi varrebbe anche la momentanea vetta della classifica, mentre un altro difensore è atteso per completare la rosa". E in conclusione: "In attesa di capire quando rientrerà Schuurs, il Toro si trova con 3 volti nuovi in difesa e ieri ha mandato via in prestito sia Sazonov che il giovane Dellavalle. La coperta è corta e quindi non è escluso un ultimo rinforzo: l’inglese Teden Mengi può arrivare in prestito dal Luton, ma prima deve rinnovare con il suo club, mentre resiste la pista che porta allo svizzero Albian Hajdari del Lugano con il monzese Andrea Carboni come alternativa".