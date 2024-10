La Stampa: “Toro, più forte di tutto”

Oggi alle 18 il Torino di Vanoli andrà a Cagliari, con diverse defezioni: "Se è vero che nelle difficoltà si vedono i campioni, allora questa trasferta a Cagliari sarà più di un esame della personalità per un Toro alle prese con l’assenza per la prima volta del capitano-bomber Zapata, con una serie impressionante di infortuni last minute (sia Ilic che Sosa ko nella rifinitura di ieri: tempi lunghi per il rientro) e con un umore da risollevare dopo le tre sconfitte consecutive" si legge sul quotidiano.