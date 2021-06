La Stampa: “Toro Primavera, la salvezza diretta non è più un miraggio”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa si celebra la vittoria della Primavera granata contro l'Empoli nella gara di ieri. Uno 0-2 in trasferta che lascia sperare a una salvezza diretta, che fino a poco tempo fa era pressoché inimmaginabile. Si legge: "La rincorsa non è ancora finita, perché solo i prossimi centottanta minuti diranno se il Torino Primavera dovrà affrontare i playout o se invece sarà salvezza diretta. Però il successo sul difficile campo di Empoli (squadra in lizza per i playoff) mette i granata nella condizione psicologica di crederci e, ancora meglio, di essere padroni del proprio destino. Due vittorie di fila nel giro di tre giorni hanno permesso alla squadra di Coppitelli di mettere nei guai il Bologna, che ieri non è riuscito ad andare al di là dello 0-0 contro un Ascoli già retrocesso, venendo raggiunto proprio dal Torino. Le due squadre sono appaiate al terzultimo posto ma i granata sono avanti negli scontri diretti: ad oggi Lazio (da ieri a -8 quindi aritmeticamente penultima) e Bologna disputerebbero il playout mentre i ragazzi di Coppitelli sarebbero salvi. Tutto dipenderà dai prossimi due turni, in programma domenica e poi il mercoledì successivo: il calendario, scherzo del destino, propone alle due squadre un incrocio con le prime quattro del campionato. Il Toro giocherà il derby e poi andrà a giocare in casa della Sampdoria, i felsinei se la vedranno contro l’Inter in trasferta e poi ospiteranno la Roma".