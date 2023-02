La Stampa: “Toro, quanta confusione. La Cremonese spaventa i granata”

"Parlare di corsa per l’Europa, sebbene quella del possibile settimo posto, diventa un esercizio molto complicato ora che l’ultima in classifica si è messa a spaventare il Toro a casa sua - si legge su La Stampa - . Confusione è la sintesi, forse, più appropriata di quanto fatto vedere dal Toro dentro al 2-2 con la Cremonese: confusione in avvio e, soprattutto, nel momento in cui c’era da chiudere il discorso senza dare fiato ad un avversario costretto a rimontare. Nessun passo in avanti immediato, dunque, ma qualcosa in più del cammino casalingo offerto da Sanabria e compagni nel 2023 ci si potrebbe aspettare al netto dei buoni propositi del patron Urbano Cairo: contro Verona, Spezia e Cremonese sono arrivati la miseria di due punti che peseranno sulle ambizioni di stagione".