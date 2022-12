La Stampa: “Toro, rebus in attacco: a Juric la scelta sul futuro di Sanabria”

Il Torino procede verso la ripresa del campionato con i dubbi legati al futuro di Antonio Sanabria, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Da Sanabria a Shomurodov: il Toro sceglie. A Juric non è bastato il lungo viaggio in Spagna per risolvere il rebus attacco, così dovrà ripartire dal Filadelfia per cercare le risposte giuste: da oggi la squadra riprende ad allenarsi in vista del campionato. [...] Così Sanabria non ha nemmeno aiutato a chiarire il suo futuro. Se lo giocherà nel prossimo mese: ancora pedina centrale del progetto, oppure nella lista dei non indispensabili il confine è diventato più sottile".