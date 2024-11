La Stampa: “Toro, sciopero del tifo contro Cairo. Con il Monza 45′ di silenzio”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi viene dedicato spazio anche alla notizia della protesta annunciata dai membri della Curva Maratona nei confronti del presidente del Torino, Urbano Cairo. I tifosi granata domenica in occasione della partita contro il Monza metteranno in atto una contestazione nei confronti della gestione societaria con un gesto forte: per i primi 45 minuti del match verrò disertato lo stadio come segno di protesta verso Cairo. All'interno dello stadio l'allenatore granata Paolo Vanoli dovrà cercare di far rialzare la sua squadra in crisi di gioco e risultati, provando a vincere contro un Monza anch'esso in un momento negativo. Dovrà farlo però senza il supporto di una parte del pubblico per la prima metà di gara.