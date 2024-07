La Stampa: “Toro senza bandiere, i tifosi vogliono Zapata nuovo capitano”

Il quotidiano La Stampa questa mattina riporta una curiosità emersa durante la sessione di allenamento a porte aperte al Filadelfia. In questo primo bagno di folla per il nuovo allenatore Paolo Vanoli, i tifosi del Torino hanno incitato a lungo la squadra cercando di dare il loro appoggio al gruppo squadra e il più incitato di tutti è stato Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è al Toro da solo un anno ma è già riuscito a conquistare tutti i tifosi granata che ora chiedono che la fascia da capitano venga messa al suo braccio. Nel corso di questa estate il Torino ha infatti perso due punti di riferimento del suo spogliatoio: il capitano Ricardo Rodriguez al quale è scaduto il contratto e anche il vicecapitano Alessandro Buongiorno che è stato invece ceduto al Napoli. In questo scenario in cui i granata si trovano senza bandiere ecco che un uomo di esperienza e qualità come Zapata (che nella passata stagione ha retto da solo sulle sue spalle il peso dell'attacco) viene visto dai tifosi come la scelta migliore per l'elezione a nuovo capitano.