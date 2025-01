La Stampa: “Toro, stadio pieno e sostegno”

Verso il derby. Il Torino si appresta ad affrontare la Juventus nell'appuntamento più importante della sua stagione e lo farà con lo stadio pieno. "Il popolo è ancora lì, attaccato e pronto a sostenere ancora di più la maglia come testimonia la richiesta di biglietti, con 25mila spettatori attesi allo stadio, che ha subito un’impennata rispetto al crollo delle richieste contro Bologna e Parma. Nelle ultime due partite casalinghe si sono contati 4mila ingressi in meno: per la prima volta, dunque, si è scesi al Grande Torino sotto le 20mila presenze e nemmeno le forti promozioni, con la possibilità di acquistare un pacchetto di partite a prezzi super vantaggiosi, sono riusciti a mascherare i vuoti".